Aktien New York: Erholung dank positiver Impulse aus China

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- Börse n haben sich am Montag etwas von ihren Ende letzter Woche erlittenen Verlusten erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,99 Prozent auf 33 224,50 Punkte zu. FĂŒr den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,41 Prozent auf 4166,59 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,92 Prozent auf 12 789,00 ZĂ€hler.