Zwei Drittel unserer Kundinnen und Kunden legen ihr Geld breit gestreut und eher langfristig in ETFs an, also in b├Ârsengehandelte Investmentfonds. Au├čerdem haben wir einen hohen Anteil an Sparpl├Ąnen. Das ist eine sehr vern├╝nftige Sache. Denn in Zeiten von 5 Prozent Inflation kann Sparen nicht mehr nur bedeuten, dass man sein Geld nicht ausgibt. Anlegen ist das neue Sparen ÔÇô und hat mit Zocken nichts zu tun.