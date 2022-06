B├Ârsen News Aktien New York: Leichte Verluste nach EZB-Entscheidungen Von dpa-afx 09.06.2022 - 20:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- B├Ârse n haben ihre Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Donnerstag um 0,42 Prozent auf 32 771,74 Punkte nach. F├╝r den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,66 Prozent auf 4088,71 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,78 Prozent auf 12 516,31 Z├Ąhler.

Als leichte Belastung erwiesen sich die j├╝ngsten Entscheidungen und Aussagen der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB). Die hohe Inflation bringt die Notenbanker der Eurozone zum Gegensteuern: So ist das Ende der Netto-Anleihek├Ąufe zum 1. Juli beschlossen, zudem wird es im kommenden Monat erstmals seit elf Jahren eine erste Zinserh├Âhung geben. Im September k├Ânnte ein weiterer Zinsschritt folgen.

Dass die W├Ąhrungsh├╝ter allerdings auch ihre Inflationsprognosen kr├Ąftig anhoben, habe die Anleger "auf dem falschen Fu├č erwischt", kommentierte Thomas Altmann vom Verm├Âgensverwalter QC Partners. "Mit einer so deutlichen Anpassung nach oben hin haben die wenigsten gerechnet." Dies dr├╝ckte bereits auf die Kurse an Europas B├Ârsen und sorgte laut Altmann f├╝r einen "Ausverkauf" an den Anleihem├Ąrkten, wo im Gegenzug die Renditen stiegen.

Bei den US-Einzelaktien standen am Donnerstag Tesla-Papiere im Blick. Die Anteilscheine des Elektro-Autobauers zogen unter den gr├Â├čten Gewinnern im Nasdaq 100 um anderthalb Prozent an und profitierten damit von einer Empfehlung der Bank UBS. Analyst Patrick Hummel sieht nach dem Kursr├╝ckschlag eine gute Einstiegsgelegenheit f├╝r Investoren. Die Tesla-Aktie hat im laufenden Jahr rund ein Drittel verloren. Nun sei es "an der Zeit, risikofreudiger zu werden", ermunterte der Branchenkenner die Anleger. Vom chinesischen Verband PCA gelieferte Zahlen belegten zudem f├╝r Mai nahezu eine Verdreifachung der Tesla-Produktion in dem Land im Vergleich zum Vormonat.