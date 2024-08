Neurodermitis: So helfen Eltern ihren Kindern

Die internationalen Börsen erlebten am Montag massive Einbrüche: in Asien, Europa und in den USA. Doch seitdem haben sich die Märkte stabilisiert und zeigen wieder Zuversicht. Startet jetzt die nächste Rallye?

Am Montag rutschte der japanische Leitindex Nikkei-225 um 12 Prozent nach unten. Das war der heftigste Ausverkauf seit 37 Jahren. Im Sog der Panik an den asiatischen Märkten brachen auch die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq ein. Vor allem Technologiewerte wie Nvidia, Alphabet oder Microsoft verloren in der Spitze bis zu 10 Prozent.

Auch der Dax konnte sich dem Abwärtssog nicht entziehen, die Verluste hielten sich jedoch in Grenzen. Nach den jüngsten Ereignissen stabilisierte sich der deutsche Leitindex schnell wieder. Das Börsenbarometer überwand die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Börsentrend anzeigt.

Auch an der New Yorker Börse griffen wieder zunehmend Käufer zu. Zum Handelsende am Dienstag baute der Dow Jones seine Gewinne aus und schloss 0,76 Prozent höher bei 38.997 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte letztlich um 1,04 Prozent auf 5.240 Punkte. Und am spekulativen Markt für Kryptowährungen machte der Bitcoin einen Teil seiner massiven Verluste wett.

Alles wieder in Ordnung an den Börsen? Als wäre nichts gewesen? Und vor allem: Beginnt jetzt die nächste Rallye?

Japanische Börse als Auslöser

Die Sorgen, die über den internationalen Märkten schweben, sind nicht erst am Montag aufgetaucht, sondern haben sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Am Montag fanden sie nur einen Auslöser: Und das war die japanische Börse. Doch die Konjunkturschwäche in den USA bleibt – auch wenn es Hoffnung auf Besserung gibt.

Die Lage habe sich erst einmal beruhigt, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Auch wenn es das Rezessionsgespenst wieder zurück auf das Parkett geschafft habe, finde diese Furcht vor einem wirtschaftlichen Abschwung momentan nur in den Köpfen der Anleger statt. Wirklich belastbare Beweise gebe es nicht.

"Weiche Landung" wahrscheinlich

Die Experten von Capital Economics äußerten sich ebenfalls zuversichtlich. Sie halten in den Vereinigten Staaten trotz der zuletzt schwachen Daten vom Arbeitsmarkt eine "weiche Landung" der Wirtschaft noch immer für das wahrscheinlichste Szenario. Im Falle weiterer Marktturbulenzen könnte sich die US-Notenbank dazu veranlasst sehen, die Geldpolitik schneller zu lockern als gedacht, hieß es weiter.

Fachleute bezweifeln, dass die USA wirklich in eine Rezession abgleiten könnten. Es gebe keinen Grund zur Panik, schrieb Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Die Zahlen des US-Arbeitsmarktberichtes mögen auf ein nachlassendes Tempo hinweisen, doch andere Frühindikatoren, wie der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management für den US-Dienstleistungssektor zeige mit Blick sowohl auf die Beschäftigungsquote als auch auf die Auftragseingänge in eine positive Richtung.

Doch die Lage an den Kapitalmärkten bleibt herausfordernd. Und die Belastungsfaktoren bleiben vielfältig. Für die jüngste Talfahrt gibt es Experten zufolge mehrere Gründe. Einer für den Ausverkauf an den Börsen war unter anderem eine Serie schwacher Konjunkturdaten rund um den Globus.

Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in China kämpft nach der Corona-Krise mit einer schleppenden Erholung. Trotz intensiver Bemühungen der chinesischen Regierung, die Inlandsnachfrage zu beleben, bleibt das Wachstum hinter den Erwartungen zurück. Eine andauernde Immobilienkrise und die Angst vor Jobverlusten beeinträchtigen das Verbrauchervertrauen erheblich.