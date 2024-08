Es galt, alternative Geschäftsmodelle zu finden. Biontech steht mit dieser Herausforderung nicht allein da. Der Konkurrenz wie Moderna, Curevac oder Pfizer und vielen anderen Unternehmern geht es ebenso: Auch Corona-Profiteure wie der Videodienst-Anbieter Zoom, das Heimtraining-Startup Peloton oder der Essenslieferant Hello Fresh taten sich nach dem Boom schwer, geschäftlichen Anschluss zu finden. Ein Forschungsunternehmen wie Biontech hat aber noch einmal eine ganz andere Relevanz: Wenn es so einem Unternehmen gelingt, auch Wirkstoffe gegen andere Erkrankungen zu entwickeln, hilft das der gesamten Menschheit und eben nicht nur der eigenen Firmenbilanz. Aber wie schnell kann das gehen?

Weniger Einnahmen – hohe Forschungsausgaben

Nach der Pandemie war für die Biotech-Branche also Flexibilität gefragt, Unternehmen mussten sich einmal mehr den wieder neuen Umständen anpassen. Doch das ist bis heute gar nicht so einfach: Weil der Blockbuster-Impfstoff kaum noch gefragt ist, heißt das, es kommt weniger Geld in die Kasse. Auf der anderen Seite muss Biontech viel in die Forschung neuer Wirkstoffe investieren, um das Geschäftsmodell für die Zukunft zu sichern und gegen andere Erkrankungen vorzugehen.

Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Zurück zu den Wurzeln

Biontech kehrte deshalb zu seinen Wurzeln zurück: Es entwickelt seit Längerem Krebsmedikamente und Mittel gegen Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und Grippe . Die Hoffnung ist, dass eines Tages ein Impfstoff gegen Krebs auf Basis der mRNA-Technologie wie beim Corona-Impfstoff verfügbar ist. Doch immer wieder gibt es Rückschläge: So hatte im Juni die Gesundheitsbehörde in den USA angeordnet, eine Studie von Biontech-Partner Medilink zu stoppen : Die Todesfälle der Probanden lagen über dem Durchschnitt.

Corona bleibt Forschungsschwerpunkt – aus traurigem Grund

Nichtsdestotrotz bleibt Corona ein Forschungsschwerpunkt: Allein während der Olympischen Spiele zeigte sich, dass das Virus nicht aus der Welt ist. Weitsprung-Star Malaika Mihambo litt noch immer unter einer Infektion von Ende Juni. Leichtathlet Noah Lyles trat beim 200-Meter-Lauf an, obwohl er infiziert war. Er sprintete zu Bronze. Die Starts in den Staffeln musste er absagen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO waren kurz vor Ende der Spiele 40 Athleten positiv getestet. Zwischenzeitlich waren allein im Team Australiens 40 Mitglieder infiziert, darunter Schwimm-Star Zac Stubblety-Cook. Er holte ebenfalls eine Medaille: Silber über 200 Meter Brust.



Immer neue Varianten des Virus brechen sich Bahn, ein neuer Impfstoff von Biontech zielt auf sie ab. Er ist seit Mitte August verfügbar. All das kostet. Allein im zweiten Quartal investierte das Unternehmen gut 525 Millionen Euro in die Forschung, gut eine Milliarde im ersten Halbjahr. Zugleich sinken die Umsätze von Biontech: Im zweiten Quartal waren es noch gut 128 Millionen Euro nach 168 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Verluste wuchsen dagegen von 190 auf 808 Millionen Euro. Und dürften in den kommenden Jahresbilanzen noch größer werden.