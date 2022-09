Steigende Sparzinsen? Investieren Sie lieber!

Das stimmt grundsätzlich, also in halbwegs "normalen" Zeiten auch. Denn langfristig bringen Aktien bei breiter Risikostreuung im Schnitt sechs bis acht Prozent Rendite. Die Betonung lieg auf langfristig; und auf Risikostreuung (am besten via börsengehandelte Indexfonds, also ETFs, oder Fonds).