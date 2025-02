In den letzten Monaten waren Aktienmärkte für erfahrene Börsianer fast zu simpel zu durchschauen. Mit dem Zollstreit gerät nun ein neuer Belastungsfaktor in den Anlegerfokus.

Tesla hat von Trump erheblich profitiert und mit den jüngsten Quartalszahlen wurde Palantir von Trump-Freund Peter Thiel auf ein Bewertungslevel geschoben, das in Sachen Marktkapitalisierung McDonald's hinter sich lässt.

Dass die US-Tech-Börse Nasdaq im Januar aber weit hinter den Dax zurückfiel, lag unter anderem an Kurskorrekturen bei Apple und Nvidia. "Besonders der Highflyer aus dem Jahr 2024 wurde durch den chinesischen KI-Gegenwind (Deepseek, Anm. der Red.) merklich gestutzt", erläutert Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Trotzdem aber hält Nvidia am Börsenplatz Gettex weiterhin seine Vormachtstellung. Die deutschen Anleger handeln Nvidia auf Teufel komm raus.

Der Zoll ist da

Verrückt ist jedoch, dass im Januar, einen Monat vor der Bundestagswahl , ausgerechnet der Dax ein wahres Feuerwerk gezündet hat: Zehn neue Bestmarken waren zu verzeichnen und der Januar war der beste Januar der 2000er-Jahre: Das sah fast zu gut aus, um ewig so weiterzugehen. Und weil die Börse seit Monaten unverschämt einfach funktioniert, korrigierte der Dax zum Februarstart, weil der Mann mit dem Zoll kam.

Donald Trump legte sich fürs Erste mit Kanada und Mexiko an, doch unter Dax-Investoren ahnt man, dass die Europäer als Nächstes dran sein werden. "Mit dem Zollstreit rückt nun ein Belastungsfaktor in den Fokus, der Europa direkter betrifft als der jüngste KI-Schock aus Asien", so Stefan Riße von Acatis.