Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Was sind Alternativen zum Sparkonto, wo sollte man sein Geld wirklich parken?

Diese Geschichte haben Sie als Sparer vermutlich schon vielfach gehört: Parken Sie Ihr Geld auf dem Girokonto, ist es dort zwar sicher. Sie verlieren de facto aber Geld: Denn Zinsen gibt es dort meist keine, und so frisst die Inflation jedes Jahr ein paar Prozentpunkte vom Wert Ihrer Sparsumme auf.

Ein Leser fragte uns daher: Wo sollte man sein Geld, wenn nicht auf dem Sparkonto, am besten sicher parken? Und: Was ist zu empfehlen, damit man selbst am meisten davon profitiert und nicht andere?