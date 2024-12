Kopiert News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Wo kann ich günstiger einkaufen – beim Discounter oder im Supermarkt?

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit wollen viele Deutsche rund um Weihnachten weniger Geld ausgeben als im vergangenen Jahr. Das berichtet der Handelsverband Deutschland (HDE). Auch die für den jährlichen Einzelhandel wichtigen Umsatztage am Black Friday und Cyber Monday nutzten die Deutschen, um gezielt nach Schnäppchen zu suchen, ergab eine aktuelle Umfrage der Schufa.

Man erwarte im gesamten Weihnachtsgeschäft stagnierende Umsätze, so der HDE. In einer Zeit, in der das Geld nicht mehr so locker sitzt, weil hohe Preise für Lebensmittel und Energie das Budget überdurchschnittlich belasten, suchen viele Verbraucher nach günstigen Produkten – vor allem für den täglichen Bedarf. Gerade beim Einkaufen lässt sich oft eine Menge Geld sparen.

Doch wo ist es billiger? Im Supermarkt oder beim Discounter? Und gibt es überhaupt einen Unterschied?

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. 1 2 Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage an uns Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Weiter zurück absenden Weitere Fragen stellen * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Aldi, Edeka und Co.

Die Vermutung liegt nahe, dass man bei einem Discounter günstiger einkaufen kann als in einem Supermarkt. Aber stimmt das? Zunächst einmal gibt es deutliche Unterschiede zwischen Supermärkten und Discountern. Zu den typischen Discountern in Deutschland zählen Aldi, Lidl und Penny. Der Name "Discounter" kommt von "discount", also "Rabatt". Edeka, Rewe und Kaufland hingegen sind Supermärkte.

Discounter bieten in der Regel ein begrenztes Warensortiment mit Fokus auf umsatzstarke Produkte. Sie setzen vor allem auf Eigenmarken. Supermärkte zeichnen sich durch eine größere Produktvielfalt aus, zu der auch bekannte Markenartikel gehören. Zudem führen Supermärkte oft auch Artikel für Küche und Haushalt im regulären Sortiment.

Ladenfläche macht den Unterschied

Während ein typischer Discounter vor rund 30 Jahren auf einer Ladenfläche von rund 390 Quadratmetern seine Produkte verkaufte, hat sich die Größe im Laufe der Zeit fast verdoppelt. Heute verkaufen einige Discounter auf rund 720 Quadratmetern Fläche und haben damit fast zu Supermärkten mit einem Vollsortiment aufgeschlossen.

Kleine Supermärkte sind zwischen 400 und 800 Quadratmeter groß und große Supermärkte besitzen eine Verkaufsfläche von rund 1.000 bis 1.400 Quadratmetern. Und der Trend zeigt: Die Anzahl von Discountern und Supermärkten mit kleinen Flächen ist rückläufig.

Geschäftsmodell erlaubt günstigere Preise

Durch kleinere Ladenflächen und ein kleineres Warenangebot können Discounter in der Regel günstigere Preise anbieten. Das Geschäftsmodell von Discountern ist oft auf ein bestimmtes Warensortiment begrenzt, eine einfachere Warenpräsentation (beispielsweise in Kartons, auf Paletten oder Plastikverpackungen), durch geringere Personalkosten und den Fokus auf Eigenmarken statt teure Markenprodukte.

Überraschung bei Eigenmarken: Lohnen sich Discounter noch?

Supermärkte haben dagegen oft etwas höhere Preise, bedingt durch die größere Produktvielfalt und aufwendigere Präsentation. Zudem werden die Regale in Supermärkten per Hand aufgefüllt und die Waren nur selten auf Paletten zum Verkauf angeboten.

Supermärkte achten zudem auf eine angenehme Einkaufsatmosphäre durch den Einsatz von Licht, eine strategische Platzierung der Produkte, den Verzicht auf Wühltische mit Aktionsware und setzen auf eine Reihe von verkaufsfördernden Maßnahmen.

Discounter und Supermärkte nähern sich an

Der Wettbewerbsdruck im Lebensmitteleinzelhandel ist hoch. Die Grenzen zwischen Discountern und Supermärkten sind aufgrund der preissensiblen und qualitätsbewussten Kundschaft fließend. Während die Discounter versuchen, ihr Angebot auch mit Markenprodukten zu erweitern und hochwertiger zu präsentieren, versuchen die Supermärkte, preislich konkurrenzfähig zu bleiben.

Nicht immer sind Produkte beim Discounter günstiger als in Supermärkten. Eine Untersuchung von "SWR Marktcheck" zeigt, dass beim Kauf von Eigenmarken beim Testkauf mit identischen Artikeln am Ende immer derselbe Betrag herauskam. Wenn Sie also auf Eigenmarken setzen, dann spielt es keine Rolle, ob Sie zu Rewe, Aldi, Lidl oder Edeka gehen.

Verändertes Einkaufsverhalten

Die Deutschen sparen allerdings nicht nur gerne beim Preis. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen legen Verbraucher auch großen Wert auf einen schnellen Einkauf.

Viele Menschen bevorzugen es, alle Einkäufe an einem Ort zu erledigen, was großen Supermärkten mit einem vielfältigen Angebot entgegenkommt. Der Preis ist zwar ein wichtiges Kriterium, verliert aber an Bedeutung, da Verbraucher auch Wert auf das Einkaufserlebnis legen.

Preiskampf bei Lebensmitteln