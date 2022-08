Steuerklasse 4 mit Faktor: Wann lohnt sie sich?

Wichtig

Wer in Steuerklasse 4 mit Faktor wechseln will, muss das beim Finanzamt beantragen. Den Antrag gibt es in Papierform bei jedem Finanzamt oder auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums. Soll das Faktorverfahren noch für das gesamte Kalenderjahr gelten, müssen Sie es bis spätestens 30. November beantragen.