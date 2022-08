Kolumne zur Energiekrise: Der Waschlappen-Winter

Unabhängig davon, ob man diese Haltung teilt oder nicht, ist sie der Resonanzboden für die Waschlappen-Empfehlung. Das Seiftuch am Morgen, in einer Waschschüssel mit lauwarmer Lavendellauge angefeuchtet, als bewusster Akt zur Förderung der nationalen Energiesicherheit. Klingt doch gut, oder? Das passt in das ohnehin schon geprägte Weltbild der neuen Genügsamkeit. Es hat nur mit echtem Verzicht nichts zu tun.