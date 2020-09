Viele neue Modelle geplant

VW investiert 15 Milliarden für E-Autos in China

28.09.2020, 11:52 Uhr | dpa, rtr

VW-Produktion in Changchun, China: Das Unternehmen will Milliarden in seine chinesische E-Auto-Herstellung stecken. (Quelle: Xinhua/imago images)

Volkswagen will seine E-Auto-Sparte in China stärken – und gibt dazu rund 15 Milliarden Euro aus. Der Konzern möchte bis 2025 15 verschiedene E-Modelle bauen. Im Oktober startet eine erste Produktion.

Der Autobauer Volkswagen <DE0007664039> treibt seine Elektromobilitätspläne in China voran. Demnach will der Dax <DE0008469008>-Konzern dort zusammen mit seinen Gemeinschaftsunternehmen zwischen den Jahren 2020 und 2024 rund 15 Milliarden Euro in den Ausbau der E-Mobilität investieren, wie VW am Montag in Peking mitteilte.



Die Summe kommt zu geplanten Investitionen in Höhe von 33 Milliarden Euro hinzu, die der Konzern im Zuge seiner Elektrifizierungsstrategie im selben Zeitraum weltweit ausgeben will, hieß es.

Bis 2025 wolle VW mit seinen Partnern in China 15 verschiedene E-Auto-Modelle bauen. Im Oktober startet die Produktion von E-Autos in zwei Werken in China. Im nächsten Jahr erwartet Volkswagen dort eine Verdopplung des Absatzes von E-Autos.