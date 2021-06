Airbus versus Boeing

EU und USA einigen sich im Streit um Strafzölle

15.06.2021, 15:25 Uhr | AFP, dpa

Durchbruch am Rande des EU-USA-Gipfels: Nach jahrelangem Handelsstreit einigten sich die beiden Parteien auf eine Lösung. Es geht um Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing.

Die EU und die USA haben einen Kompromiss im Streit über Strafzölle wegen Subventionen für Airbus und Boeing erzielt und und damit einen ihrer schwierigsten Handelskonflikte entschärft. Dies bestätigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag am Rande des EU-USA-Gipfels in Brüssel.

Die beiden Parteien geben sich im Streit um Subventionen für ihre Flugzeugbauer Airbus und Boeing deutlich mehr Zeit für eine Lösung. Die bis zum 11. Juli vereinbarte Friedensfrist soll um fünf Jahre bis 2026 verlängert werden. So lange wollen beide Seiten auf Strafzölle verzichten.

Die EU und die USA streiten sich seit 17 Jahren über ihre Flugzeughersteller. Sie werfen sich gegenseitig vor, Airbus und Boeing unzulässig zu subventionieren.

Anfang März hatten beide Seiten nach Bidens Amtsantritt eine Art Burgfrieden für vier Monate erklärt. Bis zum 11. Juli verzichteten sie darauf, sich mit weiteren Strafzöllen zu belegen, um über eine Lösung des Konflikts zu verhandeln.