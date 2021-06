Reden statt Streiken

Deutsche Bahn ruft GDL auf, "sofort" weiterzuverhandeln

Kein Stillstand (Symbolbild): Die Deutsche Bahn fordert die GDL auf, weiter nach einer Lösung am Verhandlungstisch zu suchen, anstatt zu streiken. (Quelle: Krafft Angerer/Getty Images)

Die GDL erklärt die Verhandlungen für gescheitert und will streiken, die Bahn betont als Reaktion ihren Verhandlungswillen. Berichte von Insidern zeigen derweil, wie aggressiv die GDL aktuell um neue Mitglieder wirbt.

Die Deutsche Bahn hat deutliche Worte an die Gewerkschaft der Lokomotivführer ausgesprochen. "Wir fordern die GDL auf, sofort an den Verhandlungstisch zurückzukehren", sagt eine Konzernsprecherin gegenüber t-online.

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) Claus Weselsky hatte in einem Interview mit t-online mit "härteren und längeren" Streiks als in der Vergangenheit gedroht und der Bahn die Verantwortung für den Abbruch der Tarifverhandlungen gegeben (mehr dazu lesen Sie hier).

Eine Bahn-Sprecherin machte im Gespräch mit t-online dagegen deutlich, dass die GDL sich sträube, weiter zu verhandeln. "Die Bahn hat fundierte Angebote gemacht. Weitere Bewegung kann es nur am Verhandlungstisch geben", sagt die Sprecherin.



Streiks in den Ferien nicht ausgeschlossen

Die Bahn und die GDL ringen hart um einen neuen Tarifvertrag für die Gewerkschaftsmitglieder der GDL. Vergangene Woche hatte die GDL die Verhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt und Streiks angekündigt.



Diese könnten nun gerade in der Urlaubszeit die Bahn und ihre Kunden sensibel treffen. "Ich kann nicht ausschließen, dass wir in den Sommerferien streiken," sagt Weselsky im t-online-Interview. Dies könne nur die Bahn verhindern, indem sie der GDL ein besseres Angebot vorlege.

Die Bahn betont, dass sie "sofort an den Verhandlungstisch zurückkehren" würde. "Eine Einigung bleibt möglich und ist eigentlich zum Greifen nahe. Alles, was es für eine Lösung und weitere Verhandlungen braucht, liegt auf dem Tisch", so die Sprecherin.

GDL will nicht Tarifvertrag der Konkurrenz-Gewerkschaft übernehmen

Zuletzt hatte die Bahn der GDL ein Angebot gemacht, das sich an der Tarifeinigung des öffentlichen Diensts an Flughäfen orientiere. Die GDL kritisiert unter anderem, dass der DB-Vorschlag aber keine Gehaltserhöhung in diesem Jahr vorsehe und auf 40 Monate ausgelegt sei.

Bei ihren Verhandlungen sitzt die Bahn auch ein Stück weit zwischen den Stühlen. Denn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat sich der Konzern bereits geeinigt. Der Tarifvertrag der EVG sei für die GDL nach eigener Aussage nicht ausreichend.



In der Vergangenheit ähnelten sich dagegen die Tarifverträge der EVG und der GDL meist in den Kernpunkten. Bekommt die GDL nun deutlich mehr Zugeständnisse, dürfte die Bahn gegenüber der EVG in Erklärungsnot kommen.

Gewerkschaften kämpfen untereinander

Die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften dürfte den Tarifstreit somit noch weiter anheizen. Denn Ende des vergangenen Jahres lief eine Einigung im Konzern aus, der das Tarifeinheitsgesetz aussetzte. Laut dem Tarifeinheitsgesetz zählt in den Betrieben der Tarifvertrag der größten Gewerkschaft – auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einer anderen Gewerkschaft mit einem anderen Tarifvertrag angehören.

Die GDL – die bisher das Zugpersonal vertritt – will sich daher auch für Mitglieder aus anderen Sparten des Konzerns öffnen, die aktuell noch in der EVG vertreten sind. Die EVG versammelt über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter sich, die GDL hat etwas über 30.000 Mitglieder. Für den Arbeitgeber ist es schwer festzustellen, welcher Gewerkschaft ein Mitarbeiter angehört, da der Arbeitgeber diese Information nicht einfordern darf.

GDL stellt EVG als buckelnden Affe dar

Der Kampf um neue Mitglieder wird dabei offensichtlich nicht zimperlich geführt. Das zeigt ein Plakat, das unserer Redaktion vorliegt, und in den Betrieben kursieren soll. Es fordert EVG-Mitglieder auf, ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft zu kündigen und sich der GDL anzuschließen.

Spitze der Evolution? Die GDL wirbt aggressiv um neue Mitglieder, auch auf Kosten der Konkurrenz-Gewerkschaft EVG. (Quelle: t-online)



Als Begründung dient dabei eine Grafik, die eine Evolutionskette zeigt – mit der GDL als Endprodukt dieser Evolution, dem aufrechten Menschen. Die EVG wird dagegen als buckelnder Affe dargestellt. Unter der Grafik soll zudem ein weiteres Zitat zum Wechsel anregen: "Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt, viel wichtiger ist, dass er nicht wieder dorthin zurückkehrt."



Bereits in der Vergangenheit soll die GDL der EVG vorgeworfen haben, eine Erwerbsminderungsgewerkschaft zu sein. Ein Machtkampf zwischen den Gewerkschaften gebe es aber nicht, betont Weselsky im Gespräch mit t-online. Er halte es für legitim, dass seine Gewerkschaft neue Mitglieder anwerbe, wenn nur der Vertrag der stärksten Gewerkschaft in den Betrieben zähle.

