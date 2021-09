Regierung stellt Strom ab

Wie der chinesische Kohlemangel die iPhone-Produktion bedrängt

Chinesische Landesregierungen haben der Industrie einfach den Stecker gezogen – teils ohne Vorankündigung. Manche Firmen können tagelang nicht produzieren. Die Folgen spüren auch Apple, Tesla und Volkswagen direkt.

Plötzlich geht das Licht aus: Im Nordosten Chinas sind viele Haushalte von Stromabschaltungen betroffen. Doch nicht nur Privatpersonen müssen auf einmal mit Kerzenlicht vorliebnehmen – auch der Industrie schaltet China in den vergangenen Tagen immer wieder den Strom ab, vom Staatskonzern bis zum Tesla- oder Apple-Zulieferer.

Teils gibt es für die Industrieunternehmen nicht einmal eine Vorwarnung, bevor die Lichter ausgehen. "In netten Fällen gab man den Firmen zwei bis drei Tage vorher Bescheid. In Shenyang, im Norden Chinas, hatte man einen Tag Vorlauf. In Tianjin hat man sich kurzfristig entschlossen, den Strom sofort abzustellen", sagte der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke, der Tagesschau.



t-online erklärt, was hinter den wiederkehrenden Blackouts in China steckt und welche Folgen diese für deutsche Verbraucher haben könnten.

Ein Grund für die Misere liegt in den Klimazielen der Zentralregierung. Peking will den Stromverbrauch in diesem Jahr um drei Prozent reduzieren, um diese zu erreichen.



Nach Angaben der wichtigsten Planungsbehörde des Landes, der National Development and Reform Commission (NDRC), haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nur zehn von 30 Regionen auf dem chinesischen Festland ihre Energieeinsparziele erreicht. Lokalregierungen haben deshalb begonnen, Strom zu rationieren.



Hinzu kommen hohe Preise für Kohle und ein ungewöhnlich großer Energie-Bedarf der Industrie, die wegen Nachholeffekten nach der Corona-Krise Bestellungen aus aller Welt abarbeiten müssen.

Mehr Bedarf, aber weniger Kohle

So sei die Stromnachfrage im ersten Halbjahr 2021 laut Behördenangaben etwa zehn Prozent höher als vor der Pandemie gewesen – doch gleichzeitig wird die Kohle knapp. Der anhaltende Handelsstreit mit Australien, dem weltweit zweitgrößten Kohleexporteur, hat dazu geführt, dass Lieferungen nach China stark eingeschränkt wurden.



Zudem verschärften die lokalen Behörden die Sicherheitsstandards für chinesische Bergwerke, nachdem es zu einer Reihe von Unfällen gekommen war. Die Kohlepreise sind an den chinesischen Terminmärkten in den vergangenen drei Monaten um rund 50 Prozent gestiegen. Aktuell befindet sich der Kohlepreis auf einem Rekordniveau.



China will das Problem mit mehr Kohle bekämpfen



Dabei ist China sehr auf die Kohle angewiesen: Knapp 60 Prozent der chinesischen Wirtschaft wird durch Kohle angetrieben. China baut zwar aktuell die Windkraft enorm im Land aus, aber aktuell schneiden die steigenden Kohlepreise hart in die Wirtschaft ein.



Dennoch hat China seine Provinzregierungen dazu aufgefordert, die Versorgung von Kraftwerken mit Kohle zu sichern. Sie müssten sicherstellen, dass Kohle im Falle eines Mangels rechtzeitig an die Kraftwerke gelangt. Woher diese Kohle kommen soll oder inwiefern dies mit den Umweltvorgaben der Regierungen überein gehen soll, sagt die Regierung dagegen nicht.

Viele Unternehmen sind direkt oder indirekt von den Stromabschaltungen betroffen. Von Herstellern von Aluminium, Chemikalien und Maschinenteilen bis hin zu Farbstoffen, Textilien, Möbeln, Spielzeug und Sojamehl haben viele Unternehmen in China damit zu kämpfen.



Das merken auch deutsche Konzerne: Bei Volkswagen führten die Blackouts bereits zu Produktionsausfällen. Da den Zulieferern des Konzerns der Strom abgeschaltet worden sei, fehlen VW nun bestimmte Teile. Als Folge musste der Konzern nach eigenen Angaben selbst einige Schichten in der Produktion streichen.

Tatsächlich ist nicht das gesamte Land betroffen, sondern vor allem der Nordosten. Laut Zahlen des Datendienstes Bloomberg Intelligence verhängten in den vergangenen Monaten mindestens 17 Provinzen, auf die zwei Drittel der chinesischen Inlandsprodukts entfallen, Stromsperren.

Apple-Zulieferer mit mehrtägiger Zwangspause

Einige Zulieferer von Apple und Tesla müssen ihre Produktion dabei für vier bis fünf Tage ruhenlassen, andere in weniger betroffenen Landesteilen können aber weiterarbeiten und eventuell die Produktionsausfälle auffangen.



Aber der Elektronikbranche steht zeitgleich eine der umsatzreichsten Jahreszeiten bevor: Weihnachten. Über die eng verwobenen Lieferketten können die Stromausfälle hier auch den deutschen Markt treffen.

Sollte China weiterhin regelmäßig den Strom abschalten, werden sich die Produktionsausfälle anstauen und könnten gerade in der Weihnachtszeit zu einer Verknappung der Produkte führen. Das dürfte sich über Zulieferketten auch auf beliebte Geschenkartikel wie Handys oder Laptops auswirken – mehrere Zulieferer von Apple sind bereits jetzt vom Stromausfall betroffen.

Steigt der Kohlepreis weiter oder stagniert auf seinem aktuellen Rekordniveau, könnten sich die Abschaltungen auch auf weitere Regionen erstrecken und damit zu weiteren Verzögerungen im Produktionsablauf führen.

Zudem könnte der Strom bald auch in der Hauptstadt Peking für einige Tage ausgestellt werden, offiziell wegen geplanter Wartungen, aber staatliche Medien führen auch hier die Abschaltungen auf die Stromknappheit zurück.

Analysten gehen von starken Auswirkungen auf die Wirtschaft aus

China produziert dabei auch viele kleinere Produkte, die in der Weihnachtszeit besonders wichtig für viele Verbraucher sind: Der Hauptteil der Deko zum Fest kommt aus China, von Lichterketten bis zur Weihnachtskugel am Tannenbaum. Auch hier könnte es zu Verzögerungen oder Knappheiten kommen, wenn die Produktion eingeschränkt bleibt.

Branchenexperten rechnen bereits mit wirtschaftlichen Konsequenzen. So hat die US-Bank Goldman Sachs ihre Prognose für Chinas Wirtschaftswachstum von 8,2 auf 7,8 Prozent gesenkt. Zuvor hatte bereits die japanische Nomura-Bank ihre Prognose auf 7,7 reduziert.



"Der Stromversorgungsschock der zweitgrößten Volkswirtschaft und der größten herstellenden Industrie der Welt wird sich auf die globalen Märkte ausbreiten und sich auf sie auswirken", prognostizieren die Analysten von Nomura.

