Billigairline

Ryanair gibt Basis Frankfurt auf

07.01.2022, 13:36 Uhr | fho, t-online

Eine Ryanair-Maschine am Flughafen Frankfurt (Symbolbild): Die Billigairline will ab April ihre Maschinen an anderen Standorten platzieren. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)