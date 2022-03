Zwischen Sorge und Freude

Ukraine-Krieg überschattet Volkswagens starke Zahlen

15.03.2022, 12:20 Uhr | neb, dpa

Der Autobauer legt trotz Chipmangel sehr gute Zahlen für 2021 vor. VW profitiert von seinen Reformen und verdoppelt fast seinen Gewinn. Doch CEO Diess warnt vor schweren Folgen des Ukraine-Kriegs.

Volkswagen hätte eigentlich jeden Grund zur Freude: Der Autobauer hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Das verdankt er nicht nur Milliarden-Einsparungen und höheren Fahrzeugpreisen, sondern auch Sanierungserfolgen in einigen Regionen der Welt.

In ehemals strauchelnden Märkten wie etwa Südamerika sei die Ertragswende gelungen, sagte Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz am Dienstag bei der Bilanzpräsentation für das Jahr 2021. Auch in Nordamerika habe die Hauptmarke Volkwagen wieder Erfolge verbucht und ausgerechnet in den USA immer mehr mit ihren E-Autos gepunktet.



Die Zahlen aus Europa und China dürften die Wolfsburger ebenfalls positiv stimmen: In Europa zahle sich die E-Offensive inzwischen aus, und auch auf seinem größten Markt in China sei der Konzern nach wie vor profitabel und in einer starken Position.

VW verlagert Produktion wegen des Ukraine-Kriegs

"Unter normalen Umständen hätten wir gute Gründe, optimistisch ins neue Jahr zu blicken: Wir haben starke Zahlen und die Lage rund um den Halbleiter-Mangel hat sich ebenfalls verbessert", sagte VW-Chef Herbert Diess bei der Konferenz. Doch bei all der Freude, herrscht auch Sorge.



Mit dem Krieg in der Ukraine wartet bereits die nächste Krise auf die Branche – und auch ein Gigant wie Volkswagen spüre schon erste Auswirkungen. An einigen Standorten legte der Autobauer vorübergehend Bänder still. Hintergrund sind fehlende Kabelbäume, die den Strom durch die Autos leiten – sie werden vor allem in der Ukraine produziert. Der Verband der Automobilindustrie warnte bereits vor Engpässen in der gesamten Branche (mehr dazu lesen Sie hier).

"Wir bekommen noch Kabelbäume aus der Ukraine", betonte Diess. Es gebe aber Verzögerungen und sollte der Krieg andauern, müsste auch Volkswagen mit Ausfällen rechnen.



Von den Engpässen seien vor allem die Werke in Deutschland betroffen, weniger die westeuropäischen Produktionsstätten, etwa in Portugal. Der Krieg könnte noch zu weiteren Engpässen führen, etwa bei seltenen Rohstoffen wie Palladium oder Platin, die ebenfalls sehr wichtig für die Autobranche sind.



Inwiefern diese Entwicklungen das Geschäft von Volkswagen in diesem Jahr prägen werden, sei noch nicht endgültig abzusehen. Dennoch zieht der Autobauer bereits Konsequenzen: Er verlagert einen Teil seiner Produktion aus Europa nach China und in die USA.

"Weltordnung der letzten Jahrzehnte bedroht"

50.000 bis 100.000 Autos sollen aufgrund der Schwierigkeiten nun in diesen Regionen gefertigt werden. Der VW-Chef betonte aber auch, dass es sich dabei nur um eine vorübergehende Maßnahme handeln soll. Europa bleibe ein attraktiver Markt für Investitionen.



Dennoch warnte Diess bei der Pressekonferenz deutlich vor den Folgen eines längeren Krieges in der Ukraine. "Europa muss sein gesamtes politisches Gewicht in die Waagschale werfen. Wenn sich der Krieg verlängert, wird er ernsthaft die Weltordnung der letzten Jahrzehnte bedrohen. Europa wird am meisten leiden", sagte er.

Was seinen Konzern angehe, sei dieser aber robust und widerstandsfähiger durch die vergangenen Krisen geworden – 2021 habe sich der Betriebsgewinn trotz Chip-Mangels und höherer Rohstoffkosten fast auf 19,3 Milliarden Euro verdoppelt.



Diess ist daher zuversichtlich, dass Volkswagen auch die kommende Krise bewältigen werde. Der Autobauer profitierte 2021 von der starken Nachfrage bei gleichzeitig knappem Angebot und konnte daher höhere Preise durchsetzen. Zugleich sanken die Fixkosten deutlich.



Mehr Umsatz trotz Absatzrückgang

Die Wolfsburger steigerten den Barmittelzufluss im Automobilgeschäft um 35 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro. Die Netto-Liquidität des Konzerns lag mit 26,7 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahreshöhe, obwohl Volkswagen investierte und auch die Übernahme des Lkw-Bauers Navistar in diesen Zeitraum fiel.

Die Umsatzrendite war auf acht Prozent gestiegen von 4,8 Prozent im Jahr davor. Das lag an geringeren Kosten, höheren Preisen und einer Konzentration beim Absatz auf gewinnträchtige Modelle. Bei einem Absatzrückgang um sechs Prozent hat sich der Umsatz um zwölf Prozent auf 250 Milliarden Euro erhöht.

Nach der operativen Gewinnverdopplung im vergangenen Jahr sieht sich Volkswagen in der Lage, den Umbau auch in Krisenzeiten weiter zu stemmen. "Wir sind voll auf Kurs, um künftige Profitpools zu erschließen, und fest entschlossen, die Zukunft der Mobilität zu gestalten", erklärte Diess.