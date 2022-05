Benzinknappheit in Berlin? Davor warnt der brandenburgische Ministerpr├Ąsident Dietmar Woidke im Falle eines ├ľlembargos. Er fordert deshalb zwei Milliarden vom Bund f├╝r die Raffinerie in Schwedt.

Kritik ├╝bte Woidke an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne), der infolge eines Lieferstopps f├╝r ├ľl aus Russland regionale Treibstoffengp├Ąsse in Ostdeutschland nicht ausschloss. Deutschland brauche ├╝berall eine sichere Versorgung. Woidke warnte vor Folgen einer Benzinknappheit f├╝r die Wirtschaft, f├╝r die Bev├Âlkerung, f├╝r den Pendlerverkehr in der Hauptstadtregion. Ein Kollaps m├╝sse ausgeschlossen werden.