Inflationsrate steigt auf Rekordwert von 8,1 Prozent in der Eurozone

Die Teuerungsrate in der Eurozone knackt die 8 Prozent. So hoch war die Inflation seit der Euro-Einf├╝hrung noch nie. Damit hatten die Experten nicht gerechnet.

In der Eurozone ist die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand gestiegen. Im Mai stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Sch├Ątzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 7,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 7,8 Prozent gerechnet.