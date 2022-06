Erst nach und nach rĂ€umten die WĂ€hrungshĂŒter zerknirscht ein, dass sie mit ihrer Inflationsprognose deutlich daneben gelegen hatten, dass sie allmĂ€hlich ĂŒber die Zinswende, wie sie in den USA und in Großbritannien schon lĂ€ngst RealitĂ€t wurde, nachdenken mĂŒssten. Diese AbwĂ€gung jedoch dauerte nochmals drei Monate.

Die EZB muss jetzt beeilen

Inzwischen, so sehen es auch viele Experten, ist die Inflation so hoch, dass sich die EZB bei der Zinswende beeilen muss. Statt eines langsamen Anhebens der Zinsen in kleinen Schritten dĂŒrften nun grĂ¶ĂŸere Anpassungen in einem schnelleren Rhythmus nötig werden, was die Wirtschaft abwĂŒrgen könnte.