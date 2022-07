Wegen möglicher Stromausfälle: Bundesregierung rät zu Notstromaggregaten

Erst am heutigen Samstag verkĂŒndete der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (GrĂŒne), dass es im Falle eines Gas-Notstandes in der Hansestadt zu einer Begrenzung der Warmwasser-Mengen fĂŒr private Haushalte kommen könnte.

"In einer akuten Gas-Mangellage könnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu bestimmten Tageszeiten zur VerfĂŒgung gestellt werden", sagte Kerstan der "Welt am Sonntag". Auch eine "generelle Absenkung der maximalen Raumtemperatur im FernwĂ€rmenetz" kĂ€me in Betracht.