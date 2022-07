Industrie tr├Ąfe ein Gasstopp hart

Die Industrie verbraucht in Deutschland das meiste Gas ÔÇô 36 Prozent des Gesamtabsatzes 2021. Sie ist dabei aber nicht nur der gr├Â├čte Abnehmer, sondern Gas ist auch der wichtigste Energietr├Ąger in der Industrie mit ├╝ber 30 Prozent.

Vor allem die Industrie im Osten Deutschlands st├╝nde bei einem kompletten Lieferstopp durch russische Pipelines vor einem gro├čen Problem. Das deutsche Gasnetz ist mit einer L├Ąnge von 511.000 Kilometern zwar stark verzweigt, dennoch sind Branchenkenner unsicher, ob die Belieferung im Osten ├╝berhaupt m├Âglich w├Ąre ohne Zufluss aus den dortigen Pipelines. Entsprechende Berechnungen gibt es kaum ÔÇô Lieferprobleme aus Russland galten in den vergangenen Jahrzehnten als h├Âchst unwahrscheinlich.

Die energieintensiven Industrien haben auch einen gro├čen Anteil an der deutschen Wirtschaftsleistung. Fehlt das Gas, m├╝sste in vielen Betrieben die Produktion deutlich verringert oder gar eingestellt werden. Das k├Ânnte Deutschland in eine Rezession st├╝rzen. Davor warnte unter anderem der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing.