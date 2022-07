Doch die Deutschen wollen raus. Endlich wieder Ferien , rein in den Flieger, ab in die Sonne. Schon jetzt melden die Touristikanbieter ähnlich hohe Kundenzahlen wie noch vor drei Jahren. Brancheninsider monieren deshalb: Die Lufthansa und andere Airlines haben sich verzockt – und zu langsam zu wenig Leute eingestellt, um der Lage Herr zu werden.

Und auch am Boden herrscht Personalmangel. An den Flughäfen fehlen ebenfalls Fachkräfte für die Abfertigung und im Sicherheitsbereich. Laut Flughafenverband ADV ist dort etwa jede fünfte Stelle unbesetzt, konkret geht es um 5.500 Mitarbeiter, die es derzeit eigentlich noch braucht.

Diskussionen über ausländische Arbeitskräfte

Vielen Mitarbeiter wurden in der Corona-Krise gekündigt, andere sind aus eigenen Stücken gegangen. "Flughafengesellschaften und Airlines haben es in der Corona-Krise nicht geschafft, ihre Mitarbeiter zu halten. Viele Lkw-Fahrer, die bisher auf dem Vorfeld gefahren sind, haben schnell bessere Angebote etwa von Amazon bekommen", konstatiert Goedeking – und mahnt: "Zu den ursprünglichen Konditionen werden diese Mitarbeiter nicht zurückkommen."

Ob in- oder ausländische Arbeiter – Tatsache ist: Der Fachkräftemangel treibt die Preise in die Höhe. Und das ist nicht das Einzige, was das Fliegen verteuern könnte. "Die Lohnkosten werden deutlich stiegen, dann kommen noch hohe Energiepreise und Umweltauflagen hinzu: Flugtickets werden deutlich teurer", so Goedeking.