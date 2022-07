Euro-Dollar-Parität: Das bedeutet der Einbruch für die Energiepreise

Neben der Rezessionsangst gibt es aber auch noch einen zweiten wichtigen Grund für die ausgeprägte Euro-Schwäche, nämlich die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die Abwertung des Euro liegt auch an der zurückhaltenden Zinspolitik der EZB . Die US-amerikanische Fed hat da deutlich größere Schritte vorgenommen", sagt Jürgen Matthes, Konjunkturexperte am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), im Gespräch mit t-online.

Welche Folgen hat ein schwacher Euro?

Hinzu kommt: Die wirtschaftliche Lage in vielen anderen Ländern ist ähnlich ungünstig wie in Deutschland. Die Auslandsnachfrage dürfte konjunkturell bedingt also eher fallen als steigen – was den positiven Nachfrageeffekt durch den schwachen Euro zumindest ausbremst.