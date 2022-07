Hitzewelle: Gewerkschaft Verdi fordert Hitzefrei

Aktualisiert am 18.07.2022 - 10:58 Uhr

Gewerkschaft Verdi fordert Hitzefrei am Arbeitsplatz

Wie warm es am Arbeitsplatz sein darf, ist in der Arbeitsstättenverordnung geregelt. Sie gibt an, dass die Zimmertemperatur grundsätzlich nicht höher als 26 Grad Celsius sein sollte. Dies muss der Arbeitgeber bereits bei der Einrichtung des Büros berücksichtigen, indem er zum Beispiel Jalousien anbringt.