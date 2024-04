Millennials oder Generation Y, das sind all diejenigen, die heute zwischen 29 und 43 Jahre alt sind. Gen Z ist die Nachfolgegeneration, geboren frühestens 1996, spätestens 2011. Somit machen die beiden Generationen einen großen Teil der bereits arbeitenden Gesellschaft aus oder treten in naher Zukunft in den Arbeitsmarkt ein. Sie lösen nach und nach die Generation der Babyboomer ab, die in Rente geht. Besonders die Gen Z hinterfragt bisherige Arbeitsweisen und stellt neue Anforderungen an Arbeit und Arbeitgeber.