Überstunden könnten sich für Arbeitnehmer künftig noch mehr lohnen. Die Ampelkoalition will sie steuerfrei stellen. Was es dabei zu beachten gilt.

Doch kann davon jeder Angestellte profitieren – oder nur jene in Vollzeit? Und was gilt, wenn Überstunden laut Vertrag schon mit dem Gehalt abgegolten sind? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Sollen Überstunden für alle Arbeitnehmer steuerfrei werden?

Wie viele Überstunden sollen steuerfrei vergütet werden?

Vorab hieß es, es solle eine begrenzte Zahl an Überstunden steuerfrei gestellt werden. Konkrete Zahlen gibt es nicht. Allerdings schreibt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) eine maximal mögliche Zahl an Überstunden vor.

Wie viele Überstunden sind erlaubt?

Auch für einzelne Tage gibt es Regeln: So dürfen Angestellte an einem Werktag grundsätzlich nicht mehr als acht Stunden arbeiten, Pausen zählen nicht dazu (§ 3 Satz 1 ArbZG). In Ausnahmefällen darf der Arbeitgeber bis zu zehn Stunden am Tag anordnen. Diese Grenze darf nicht überschritten werden. So ergibt sich eine vorübergehend zulässige Höchstgrenze von 60 Stunden pro Woche – denn auch der Samstag gilt als Werktag.