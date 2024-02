Sinnvoll wäre es also, wenn derjenige, der länger in Elternzeit geht, rechtzeitig in diese Steuerklasse wechselt. Da das in der Praxis meist die Frau und damit jener Partner ist, der weniger verdient, komme das aber nicht für jedes Paar infrage. "Man muss sich das leisten können, weil man dann als gesamter Haushalt unterjährig zunächst weniger Nettoeinkommen hat", so Heine.