Das ändert sich mit diesem Jahr

Ganz vollständig war dieses Dokument in der Vergangenheit aber möglicherweise nicht. Denn bislang mussten die Banken dort nur jene Kapitalflüsse nennen, die in Euro geführt wurden.

Was sind Fremdwährungskonten überhaupt und wer besitzt so etwas?

"Ein Fremdwährungskonto ist ein Konto, welches nicht in Euro, sondern in einer ausländischen Währung geführt wird", sagt Marin Burmester, Steuerberaterin und Fachberaterin für internationales Steuerrecht. Solche Konten sind etwa für Anlegerinnen und Anleger sinnvoll, die häufig Wertpapiere in fremden Währungen handeln. Der Grund: So können sie bei Käufen und Verkäufen die Risiken aus Währungskursdifferenzen vermeiden.