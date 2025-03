In diesen Fällen prüft das Finanzamt besonders genau

Große Teile der Steuererklärung werden automatisiert geprüft, doch bei manchen Angaben schaut ein Finanzbeamter genau hin. Hier sind Nachfragen am wahrscheinlichsten.

Belege mitschicken oder nicht? Diese Frage stellen sich viele, wenn sie ihre Steuererklärung abgeben. Zwar gilt in Deutschland mittlerweile die sogenannte Belegvorhaltepflicht – Unterlagen müssen also nur auf Nachfrage eingereicht werden. Trotzdem gibt es einige Fälle, in denen Sie mit Rückfragen der Finanzämter rechnen sollten. Wer hier vorbereitet ist, spart Zeit und Nerven.