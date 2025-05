Aktualisiert am 02.05.2025 - 16:02 Uhr

Aktualisiert am 02.05.2025 - 16:02 Uhr

Medikamente von der Steuer absetzen: Einige Apotheken bieten Stammkunden zum Jahresende eine Gesamtaufstellung der Ausgaben an. (Quelle: Drazen Zigic/getty-images-bilder)

Übers Jahr können sich Ausgaben für die eigene Gesundheit läppern. Unter Umständen können Sie die Kosten aber in der Steuererklärung angeben.

Welche Medikamente kann ich steuerlich absetzen?

Der Fiskus berücksichtigt nur Aufwendungen, die ein Arzt oder eine Ärztin verschrieben hat. Kosten für eine Selbstmedikation oder wenn Sie schlicht Ihre Haus- oder Reiseapotheke aufstocken, erkennt das Finanzamt hingegen nicht als außergewöhnliche Belastung an. Wichtig: Das Medikament muss Ihnen verschrieben worden sein, bevor Sie es gekauft haben.

Eine Abstufung zwischen verschiedenen Arten von Medikamenten macht das Finanzamt nicht. Sobald Ihnen eine Arznei ärztlich verordnet wurde, können Sie sie in der Steuererklärung angeben – das gilt also auch für die neuen Abnehmspritzen Wegovy oder Ozempic, die in Deutschland etwa bei Adipositas oder Diabetes verschrieben werden können.