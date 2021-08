Fortschritt der Gigafactory

Tesla-Chef Elon Musk zu Gesprächen in Berlin

12.08.2021, 08:12 Uhr | rtr

Elon Musk beim Besuch der Tesla-Baustelle in Brandenburg (Archivbild). Er ist erneut in Berlin gelandet. (Quelle: Michele Tantussi/Reuters)

Zwischen brandenburgischen Spitzenpolitikern und dem Tesla-Chef Elon Musk hat es am Mittwochabend ein Treffen gegeben. Ministerpräsident Dietmar Wolke bestätigte die Zusammenkunft.

Tesla-Chef Elon Musk ist erneut in Deutschland. Sein Flugzeug sei auf dem Flughafen Berlin/Brandenburg gelandet, meldete der Twitter-Account "Elon Musk's Jet" am Mittwochabend. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Später teilte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ebenfalls auf Twitter mit, er habe ein "sehr entspanntes abendliches Treffen" mit Musk und Ministerpräsident Dietmar Woidke gehabt.







Musk hat bereits mehrmals das im Bau befindliche Produktionswerk von Tesla in Grünheide besucht, Einstellungsgespräche geführt und dort übernachtet.

Baugenehmigung steht noch aus

In Grünheide sollen inzwischen nicht mehr nur Elektroautos hergestellt, sondern auch Batterien produziert werden. Allerdings gibt es weiterhin keine endgültige Baugenehmigung. Deswegen ist fraglich, ob die Fabrik, deren wichtigste Bereiche hochgezogen sind und in der bereits Tests laufen, wie geplant Ende des Jahres an den Start gehen kann. Zumal weiterhin Einwände gegen den Bau eingereicht werden können.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will am Freitag Tesla besuchen. Im Rahmen eines Wahlkampftermins ist ein Gespräch mit Führungskräften und Beschäftigten in Grünheide geplant. In den jüngsten Wahlumfragen waren Laschets Beliebtheitswerte zuletzt deutlich gesunken.