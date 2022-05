Die russischen Gaslieferungen sind am Donnerstag deutlich zurĂĽckgegangen. Droht uns ein Gasstopp? Wirtschaftsminister Habeck beschwichtigt: Selbst ein kompletter Boykott sei auszuhalten.

Die Bundesregierung sieht derzeit trotz der reduzierten Gaslieferungen aus Russland keinen Anlass, im Notfallplan Gas die Alarmstufe auszurufen. "Die Lage ist beherrschbar", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂĽne) in Berlin . Auch einen kompletten russischen Gasboykott halte er fĂĽr verkraftbar.

"Wenn wir zum Jahreswechsel volle Speicher haben, wenn zwei der vier von uns angemieteten schwimmenden LNG-Tanker schon am Netz angeschlossen sind und wenn wir deutlich an Energie sparen, können wir im Fall eines Abrisses der russischen Gaslieferungen einigermaßen über den Winter kommen", sagte Habeck der "Wirtschaftswoche".

Habeck: Verbrauch muss reduziert werden

Weniger Verbrauch sei das A und O. Wenn Industrie und Privatleute zehn Prozent des Verbrauchs einsparten, "dann sind das die entscheidenden Prozente, um nicht in eine Notlage zu geraten", so Habeck. Mehr Effizienz sei ein wesentlicher Faktor im Kampf gegen die Abhängigkeit von Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin .

Wie groß die Einsparpotenziale sind, zeigt derweil eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach liegt der größte Hebel in der Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung und in der Industrie. Kurzfristig könnte der Gasbedarf in Deutschland um 18 Prozent gesenkt werden.