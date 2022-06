Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Soziales Problem droht

Eine direkte Weitergabe von Preiserh├Âhungen beim Gas an die Kunden sieht Habeck als ein "zweischneidiges Schwert". Wenn man die Preise nicht weitergebe, drohten die Unternehmen "umzukippen", sagte Habeck im ZDF-"heute-journal". Ein Domino-Effekt im Energiemarkt m├╝sse in jedem Fall verhindert werden. "Ein Instrument ist, die Preisweitergabe an die Kunden. Aber ... das ist ein zweischneidiges Schwert und ein sehr scharfes." Es drohe damit ein gro├čes soziales Problem.

Finanzielle staatliche Anreize f├╝rs Gassparen lehnte der Minister ab: In dieser ernsten gesellschaftspolitischen Situation m├╝sse man sich gegenseitig helfen. "Und wenn da einer sagt, ich mach nur mit, wenn ich 50 Euro kriege, w├╝rde ich sagen: Die kriegst du nicht, Alter."

Der Bundeswirtschaftsminister hatte zwar die n├Ąchste Stufe des Gasnotfallplans ausgerufen, die f├╝r die Weitergabe der Erh├Âhungen notwendige Preisanpassungsklausel wurde aber noch nicht aktiviert.

Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke hat den Vorrang bestimmter Teile der Gesellschaft bei der Versorgung mit Gas betont. "F├╝r mich ist besonders wichtig, dass in allen Stufen dieses Notfallplans die Versorgung von privaten Haushalten und sozialen Einrichtungen wie Krankenh├Ąusern gesichert ist und sie besonders gesch├╝tzt sind", sagte die Gr├╝nen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Daf├╝r stehe die gesamte Bundesregierung: "F├╝r die Bundesregierung ist es zentral, dass die Energieversorgung in Deutschland gesichert bleibt."

Verdi-Chef fordert Gaspreisdeckel

Angesichts der sich versch├Ąrfenden Gaskrise hat der Gr├╝nen-Bundestagsabgeordnete und fr├╝here Verdi-Chef Frank Bsirske sich f├╝r einen Gaspreisdeckel ausgesprochen. "Wir brauchen weitere Entlastungen, konzentriert auf untere und mittlere Einkommen, weil sie von der Preisentwicklung am st├Ąrksten betroffen sind", sagte Bsirske den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Freitag. "So w├╝rde ein Gaspreisdeckel Sinn machen, um den Grundbedarf zu decken. Damit lie├če sich zugleich der Verbrauch steuern. Es g├Ąbe also eine ├Âkologische Lenkungswirkung."

Der Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer des Parit├Ątischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, forderte die Bundesregierungen angesichts der Bef├╝rchtung vor weiter steigenden Gaspreisen auf, umgehend "Vorbereitungen f├╝r langfristige Hilfen" zu beginnen. "Zu warten und dann wieder ├╝ber so etwas wie den Tankrabatt zu reden, ist wirklich absurd", sagte er den RND-Zeitungen.

Der Pr├Ąsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, forderte, Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten und ein K├╝ndigungsmoratorium zu verh├Ąngen. "Da wird es staatliche Hilfsprogramme geben m├╝ssen", sagte Siebenkotten den RND-Zeitungen. Au├čerdem m├╝ssten Mieter vor einer K├╝ndigung gesch├╝tzt werden: "Wir fordern ein K├╝ndigungsmoratorium, das sicherstellt, dass niemand gek├╝ndigt werden darf, der wegen stark gestiegener Heizkosten seine Nebenkostenabrechnung nicht fristgerecht bezahlen kann."

"Lehman-Brothers-Effekt" im Energiemarkt