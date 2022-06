Ukraine-Krieg | Trotz Boykotts: Rätsel um russisches Gold in der Schweiz

In der Schweiz tauchen drei Tonnen russischen Golds auf – und kein Unternehmen will es gewesen sein. Dabei ist die Rolle der Schweiz bei den Sanktionen besonders wichtig.

Doch auch in der Gegenwart gibt das russische Gold RĂ€tsel auf, so wie etwa aktuell in der Schweiz. Hier sind im Mai drei Tonnen Gold aus Russland importiert worden – aber niemand will es gewesen sein. Kein Wunder: WĂ€hrend die Lenker der G7 am Sonntag noch ĂŒber ein Importverbot von russischem Gold in allen G7-Staaten diskutierten, verzichtet die Schweiz seit Kriegsbeginn auf den Import des Edelmetalls.