Trotz Sanktionen: Russlands Rubel ist stark – die Wirtschaft nicht

Die Zentralbank hat in den vergangenen Monaten einige Maßnahmen unternommen, um Russland Zeit zu kaufen. So konnte sie den Rubel von seinem Abwärtstrend wieder stabilisieren. Doch langfristig bergen die Maßnahmen auch viele Risiken. Die Leiterin der russischen Notenbank, Elvira Nabiullina, gilt als sehr erfahrene Makroökonomin und genießt internationale Anerkennung. In den drastischen Zeiten hat sie vor allem auf drei Maßnahmen zurückgegriffen, um den Rubel wieder einzufangen.

Kapitalkontrollen

Deutliche Zinserhöhungen

Zwangsumwandlungen von Rubel

Mit Kapitalkontrollen verhinderte die russische Notenbank zuerst, dass die Russen panikartig ihr Vermögen in andere Währung umtauschten oder außer Landes brachten. Als der Rubel kurz nach dem Kriegsbeginn sukzessive fast 50 Prozent an Wert verlor, erlebten die Banken einen starken Ansturm. Die Russinnen und Russen versuchten, ihr Geld abzuziehen – viele Automaten konnten nicht schnell genug das Geld wieder auffüllen, um dem Ansturm gerecht zu werden.

Deutschland stĂĽtzt den Rubelkurs

Eine Flucht in andere Währungen hätte wiederum den Kurs des Rubels noch weiter fallen lassen und so eine Spiralwirkung ausgelöst. Mit ihrer Kapitalkontrolle hat die russische Zentralbank verhindert, dass die Russen in andere Währungen fliehen können. Nun stellt die Notenbank in Aussicht, dass sie die Kapitalkontrollen bald aufheben könnte. Das setzt das Vertrauen der Russen in die eigene Währung voraus.

Elwira Nabiullina: Die Leiterin der russischen Zentralbank hat den Fall des Rubels aufhalten können. (Quelle: SNA/imago-images-bilder)

Um das zu stärken, hat die Notenbank als Reaktion auf den Rubelverfall den Leitzins massiv angehoben, um die eigene Bevölkerung zu motivieren, ihr Vermögen in Rubel auf den Konten russischer Banken zu belassen. Denn der Ansturm der Russen auf ihre Banken hätte die Geldhäuser auf lange Sicht in schwere Zahlungsnot bringen können. Mittlerweile hat Nabiullina den Leitzins wieder auf 9,5 Prozent gesetzt, denselben Wert wie vor dem Einmarsch in die Ukraine.

Doch die größte Stabilisierung bietet der Westen selbst Russland: Als Putin forderte, Deutschland und andere Länder müssten ihre Rechnungen in Zukunft mit Rubel bezahlen, war der Aufschrei groß. Doch nun erfüllt Deutschland die Forderung des Kremls und stützt damit den Rubelkurs – zumindest über Bande.

Wirtschaftsminister fĂĽrchtet zurĂĽckgestellte Investitionen

Denn Deutschland zahlt seine Rechnungen zwar in Euro an ein Konto der Gazprombank, diese wandelt dann aber die Beträge direkt in Rubel um – und erzeugt damit eine künstliche Nachfrage nach Rubel. All das führt zu einem Rubel, der nach außen vor allem Stärke demonstriert.