Deutschland rüstet sich für Gaskrise – was der Bund beschlossen hat

Nach diesem haben von hohen Preisen betroffene Energieversorger entlang der Lieferkette das Recht, ihre Gaspreise au├červertraglich an Stadtwerke, Industriekonzerne und Endkunden weiterzureichen. Die Preisanpassung muss angemessen sein ÔÇô sie darf also zum Beispiel die Mehrkosten f├╝r die Ersatzbeschaffung nicht ├╝berschreiten. Allerdings war bislang fraglich, wie

Wie funktioniert die Gasumlage?

Beide Mechanismen zur Preisanpassung sollen aktuell nicht genutzt werden, aber im Ernstfall bereitstehen. Sie d├╝rfen auch nicht gleichzeitig angewandt werden, sondern schlie├čen sich gegenseitig aus. Sinn und Zweck der Weitergabe der Kosten ist es, letztlich Insolvenzen der Energiefirmen zu verhindern und so die Versorgung zu sichern.

Wie sollen Firmen noch gest├╝tzt werden?

Ebenfalls neu im Energiesicherungsgesetz ist Paragraf 29: Damit ebnet der Bund de facto den Weg f├╝r einen Staatseinstieg bei strauchelnden Energiekonzernen. Anlass d├╝rfte die schwierige Lage des Uniper-Konzerns sein, der den Staat bereits um Hilfe bat und mit der Regierung derzeit ├╝ber Stabilisierungsma├čnahmen spricht. Denkbar sind laut dem Energiekonzern "Garantie- und Sicherheitsleistungen, Erh├Âhung der aktuellen Kreditfazilit├Ąt bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital".

Nach dem Vorbild der staatlichen Rettung von Firmen wie der Lufthansa mitten in der Corona-Pandemie sollen nun Hilfen f├╝r Firmen erleichtert werden, die der sogenannten kritischen Infrastruktur zugerechnet werden. Dazu sollen laut Wirtschaftsministerium "zeitlich befristet gesellschaftsrechtliche Erleichterungen eingef├╝hrt" werden, die die Stabilisierungsma├čnahmen erleichtern.

Wie sch├╝tzt die Regierung Verbraucher?

Sollten die Preise in Folge eines Versorgungsengpasses noch einmal stark steigen, wird die Bundesregierung zudem laut Ministerium ihre Unterst├╝tzungsma├čnahmen anpassen. Dazu begann am Montag auch die konzertierte Aktion im Kanzleramt, die gemeinsam mit den Sozialpartnern Ma├čnahmen gegen die hohe Inflation erarbeiten will. Lesen Sie hier mehr dazu.