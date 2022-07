Uniper: Der unbekannte Gas-Riese

Wie ließe sich eine Pleite verhindern?

Am Montag hat Uniper gemeldet, einen Kredit in Höhe von 2 Milliarden Euro von der staatlichen Förderbank KfW in Anspruch zu nehmen. Bereits eine Woche zuvor hatte der Konzern einen Hilferuf an die Bundesregierung geschickt und um "staatliche Stabilisierungsmaßnahmen" gebeten.