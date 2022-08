EU-Notfallplan Gas greift

Gasumlage steht kommende Woche fest

Nötig machen dürfte das ab Oktober auch die Gasumlage, mit der die Energieversorger die höheren Einkaufspreise für Gas an alle Gaskunden in Deutschland weitergeben können. Die entsprechende Verordnung für die Umlage trat am Dienstag in Kraft.