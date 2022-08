Olaf Scholz fordert Bau von Gaspipeline zwischen Frankreich und Spanien

Aktualisiert am 31.08.2022 - 12:19 Uhr

Europa will von Russlands Gaslieferungen unabhängiger werden. Eine Lösung könnte die Fertigstellung einer Pipeline in Südeuropa sein.

Frankreich will den von Spanien und Deutschland geforderten Bau einer Pipeline von der iberischen Halbinsel nach Südfrankreich prüfen, mit der beim Wegfall von russischem Gas neue Energiequellen erschlossen werden sollen.

"Spanien und Deutschland sind zwei enge Partner von Frankreich, wenn sie einen Vorschlag machen, untersuchen wir den", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag in Paris .

Die Pipeline Midcat soll von Barcelona über die Pyrenäen bis zur Anbindung an das französische Netz im südfranzösischen Barbairan führen. In Spanien ist die Röhre bis Hostalric 106 Kilometer südlich der Grenze fertig, in Frankreich fehlen etwa 120 Kilometer.