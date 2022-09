Oliver Blume: Neuer Boss hat bei Volkswagen angefangen

Führungswechsel bei VW: Am Donnerstag hat Oliver Blume das Zepter von Herbert Diess übernommen. Was der neue Chef des Autobauers vorhat.

Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume hat zum Start an der Konzernspitze die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit mit allen Akteuren in dem komplexen Unternehmen betont und einen weiteren Ausbau der E-Mobilität angekündigt. Unter Vorgänger Herbert Diess habe die Führung "strategisch und technologisch einen guten Job" gemacht, sagte er am Donnerstag in einer internen Manager-Konferenz. "Jetzt müssen wir liefern", so Blume – "im Interesse unserer Kunden, unserer Investoren und der gesamten Volkswagen-Mannschaft".