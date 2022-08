Inflation: Manche trifft es härter als andere

"Wir Studierenden werden immer vergessen"

Trotzdem, sagt er, spüre er die steigenden Preise. Er glaube, dass das einige seiner Freunde in Schwierigkeiten bringe – auch wenn niemand so offen darüber spricht. "Diejenigen, die viel verdienen, merken natürlich nicht so sehr, dass das Leben teurer wird." Aber für viele Kommilitonen sei es hart. In die Politik setzt er keine großen Hoffnungen: "Wir Studierenden werden immer vergessen, das kennen wir ja schon aus der Coronazeit."

Auch wenn die meisten Kundinnen und Kunden des Edekas in Prenzlauer Berg sicherlich weniger unter den steigenden Preisen leiden als im Wedding, verändern sie ihr Verhalten: weniger Kinobesuche, den täglichen Kaffee to go sparen. "Aber auch diesen Verzicht muss man sich ja überhaupt erst leisten können", so eine ältere Dame. "Ich bin da noch in einer sehr privilegierten Situation."

Lucie vor dem Edeka in Berlin-Mitte: Die 40-Jährige hat auch vor den hohen Inflationsraten meist die günstigen Produkte gekauft. (Quelle: Anna Sophie Kühne)

Lucie, die grade aus dem Schwimmbad kommt und noch kurz einen Stopp im Supermarkt eingelegt hat, war über den Preis des heutigen Einkaufs überrascht: 25 Euro hat sie bezahlt – obwohl sie meist zu den günstigen Produkten greift.