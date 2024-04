Recep Tayyip Erdoğan und seine AKP erleben bei der Kommunalwahl ein Debakel. Der türkische Präsident gibt sich demütig, spricht von einem Wendepunkt für sein Land. Was bedeutet das nun für die Türkei und für Europa?

Noch vor Bekanntgabe des Endergebnisses reiste er aus Istanbul ab. Eigentlich wollte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hier in der Metropole am Bosporus am Sonntagabend einen Wahlsieg feiern, doch daraus wurde nichts. Am späten Abend zeigte er sich dann mit seiner Frau auf dem Balkon der AKP-Parteizentrale in Ankara, gestand vor seinen Anhängern die Niederlage seiner Partei bei der Kommunalwahl ein. Keine Wut, kein Angriff auf die Opposition, Erdoğan wirkte demütig nach dieser historischen Niederlage.

Die Kommunalwahl in der Türkei brachte gleich mehrere faustdicke Überraschungen. Einerseits gewann die sozialdemokratische CHP in vielen türkischen Metropolen deutlicher gegen die AKP, als viele Expertinnen und Experten es vor der Wahl erwartet hatten. Andererseits hatte Erdoğan persönlich viel im Wahlkampf investiert, trat fast täglich auf großen Bühnen in vielen türkischen Städten auf. Nach diesem Wahldebakel steht fest: Der türkische Präsident hat den Nimbus verloren, der ihn lange umgeben hat. Er kann Wahlen in der Türkei verlieren.

Erdoğan steht am politischen Abgrund, er scheint mittlerweile den Zenit seiner Macht überschritten zu haben. Noch ist er an der Macht und hat weitere vier Jahre Zeit für eine Kurskorrektur. Doch wie könnte die aussehen?

Erdrutschsieg der CHP

Die Kommunalwahlen am 31. März waren vor allem ein wichtiger Stimmungstest für die türkische Regierung. Zwar wurden nur Bürgermeister und Kommunalparlamente gewählt, aber das Ergebnis dokumentiert die Unzufriedenheit vieler Türkinnen und Türken mit der aktuellen Politik der AKP.

Landesweit gelang es der CHP, Erdoğans Partei als stärkste Kraft im Land abzulösen. Viele Wahlbezirke, die in der Vergangenheit auf den Karten der Wahlsendungen türkischer Fernsehsender orange gefärbt waren, wurden am Sonntag plötzlich rot. Für Erdoğan besonders schmerzhaft ist allerdings die erneute Niederlage in Istanbul. Hier begann seine politische Karriere, hier nutzte der das Amt des Bürgermeisters, um zum Ministerpräsidenten und dann zum Präsidenten aufzusteigen.

Der türkische Präsident hatte die Rückgewinnung der Metropole am Bosporus zum Wahlziel seiner AKP ausgerufen. Sein Scheitern am 31. März wiegt schwer. Während die Niederlage bei der Kommunalwahl 2019 noch eher knapp und ein Denkzettel für die AKP war, kommt die Deutlichkeit der Ergebnisse fünf Jahre später nun einer wütenden Ohrfeige gleich.

Gründe für Erdoğan-Pleite sind vielfältig

Die Gründe für die Schlappe von Erdoğan sind vielfältig: Erdoğan hatte im Präsidentschaftswahlkampf versprochen, die Wirtschaftskrise in der Türkei in den Griff bekommen zu wollen. Das klappte bisher nicht. Die Inflation lag im Februar bei 67 Prozent, der Verfall der Lira hält an, und ein Großteil der türkischen Bevölkerung spürt das im alltäglichen Leben, weil immer mehr Familien verarmen.

Schuld an der desolaten wirtschaftlichen Lage trägt auch Erdoğan, weil seine Fiskalpolitik vor allem auf niedrige Zinsen setzt, was die Inflation noch zusätzlich befeuerte.