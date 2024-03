Zahl der Todesopfer steigt auf 93

Geheimdienst: Alle Täter des Anschlags gefasst

9.10 Uhr: Laut dem Kreml sind insgesamt 11 Tatbeteiligte festgenommen worden. Das habe der Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mitgeteilt. Unter den Festgenommen sollen sich auch alle vier Täter befunden haben, die direkt an dem Anschlag in der Konzerthalle beteiligt waren.

Bericht: Zwei Verdächtige festgenommen

Laut Chinstein wurde in der Nacht ein Renault mit Verdächtigen in der Region Brjansk entdeckt. Dort sollen die Verdächtigen versucht haben, vor der Polizei zu fliehen. Während der Flucht soll sich das Auto überschlagen und ein Schuss gefallen sein. Ein Verdächtiger konnte danach festgenommen werden, ein weiterer wurde wenig später im Wald gefasst. In dem Auto befanden sich laut dem Politiker auch mehrere Waffen und Pässe aus Tadschikistan. Die Suche nach weiteren Verdächtigten dauere an.

Russische Nachrichtenagentur: Auch Kinder unter den Opfern

China: Xi Jinping verspricht Russland Unterstützung

Gouverneur: Liste der Opfer wird am Morgen veröffentlicht

Anschlag nahe Moskau: Das ist der aktuelle Stand

4.33 Uhr: Bei einem Terroranschlag in einer Konzerthalle nahe Moskau sind nach Angaben der Behörden mindestens 60 Menschen getötet worden, mehr als 140 sind verletzt. Am Freitagabend hatten mehrere Maskierte den Konzertsaal, in dem die russische Band Piknik auftreten sollte, gestürmt. Sie schossen im Foyer und im Saal um sich und legten Feuer. Das Gebäude geriet in Brand, die Flammen waren weithin zu sehen. Nach letzten Angaben sind die Täter noch auf der Flucht. In der Nacht bekannte sich die Terrormiliz IS zu dem Anschlag. Der UN-Sicherheitsrat und Regierungen aus aller Welt verurteilten die Attacke.