Russische Nachrichtenagentur: Auch Kinder unter den Opfern

China: Xi Jinping verspricht Russland Unterstützung

Gouverneur: Liste der Opfer wird am Morgen veröffentlicht

Anschlag nahe Moskau: Das ist der aktuelle Stand

4.33 Uhr: Bei einem Terroranschlag in einer Konzerthalle nahe Moskau sind nach Angaben der Behörden mindestens 60 Menschen getötet worden, mehr als 140 sind verletzt. Am Freitagabend hatten mehrere Maskierte den Konzertsaal, in dem die russische Band "Piknik" auftreten sollte, gestürmt. Sie schossen im Foyer und im Saal um sich und legten Feuer. Das Gebäude geriet in Brand, die Flammen waren weithin zu sehen. Nach letzten Angaben sind die Täter noch auf der Flucht. In der Nacht bekannte sich die Terrorgruppe IS zu dem Anschlag. Der UN-Sicherheitsrat und Regierungen aus aller Welt verurteilten die Attacke.