"Die Armee ist im Krieg": Israel verbietet Soldaten Urlaube

Israel reagiert mit mehreren Maßnahmen auf Drohungen aus dem Iran. Ein israelisches Kabinettsmitglied fordert Neuwahlen. Mehr Informationen im Newsblog.

10.40 Uhr: Angesichts der angespannten Sicherheitslage hat Israel Urlaube in allen Kampfeinheiten zeitweilig gestoppt. "Die israelische Armee ist im Krieg und die Aufstellung der Streitkräfte wird ständig entsprechend der Notwendigkeiten angepasst", heißt es in einer Mitteilung der Armee. Die Entscheidung sei im Einklang mit einer Lagebewertung getroffen worden. Ob sich dies auf die neuen Spannungen mit dem Iran oder die Lage im Gazakrieg bezog, ist zunächst unklar.

Israels Armee hatte am Mittwochabend bereits mitgeteilt, sie wolle Reservisten der Raketenabwehr mobilisieren. Nach einer Lagebeurteilung sei beschlossen worden, die Personalstärke zu erhöhen und Reservisten für die Luftverteidigung einzuberufen. Die Gründe dafür nannte die Armee nicht explizit. Israelische Medien berichteten, Hintergrund seien Drohungen aus Teheran.

Nach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus mit mehreren Toten kündigte der Iran am Mittwoch erneut Vergeltung an. Der Angriff werde "nicht unbeantwortet bleiben", sagte Irans Präsident Ebrahim Raisi. Bei dem Angriff am Montag waren zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen iranischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Die IRGC sind Irans Elitestreitmacht, sie werden als mächtiger eingeschätzt als die konventionellen Streitkräfte. Irans Außenministerium geht davon aus, dass Israel den Angriff ausgeführt hat. Auch nach Einschätzung der US-Regierung ist Israel verantwortlich. Israel kommentierte den Vorfall nicht.

NGO-Chef erhebt schwere Vorwürfe: "Israel ist besser als das"

10.19 Uhr: In einem Zeitungs-Gastbeitrag richtet sich der "World Central Kitchen"-Chef direkt an Israel und kritisiert das Land scharf. Vor allem die Humanität dürfe unter dem Krieg nicht leiden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Pentagonchef fordert von Israel konkrete Schritte zum Schutz von Helfern

8.33 Uhr: Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin fordert Israel auf, konkrete Schritte zum Schutz von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen einzuleiten. Laut einer Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums sagte Austin in einem Telefonat mit dem israelischen Verteidigungsminister Joaw Galant, die "Koordinierung" habe "wiederholt versagt."

"Minister Austin drückte seine Empörung über den israelischen Angriff auf einen humanitären Hilfskonvoi der World Central Kitchen aus, bei dem sieben Helfer, darunter ein amerikanischer Staatsbürger, getötet wurden", heißt es in einer Erklärung zu dem Gespräch. Austin habe Galant zudem aufgefordert, eine schnelle und transparente Untersuchung durchzuführen, die Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Tod von Gaza-Helfern: USA "frustriert" über Vorgehen Israels

5.25 Uhr: Nach dem Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen hat sich die US-Regierung über das Vorgehen des israelischen Militärs offen frustriert gezeigt. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte am Mittwoch in Washington, US-Präsident Joe Biden habe in seiner Stellungnahme zu dem Vorfall, der "den Höhepunkt ähnlicher Ereignisse" widerspiegle, "seine Empörung, seine Frustration" zum Ausdruck gebracht. Dies sei nicht das erste Mal ist, dass so etwas passiert sei, sagte Kirby. "Und ja, wir sind darüber frustriert."

Sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen waren im Gazastreifen durch einen Luftangriff des israelischen Militärs getötet worden. Israel sprach von einem unabsichtlichen Treffer und einem schweren Fehler.

Biden hatte Israel daraufhin schwere Vorhaltungen gemacht. "Das ist kein Einzelfall", beklagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Stellungnahme. "Dieser Konflikt ist einer der schlimmsten in jüngerer Zeit, was die Zahl der getöteten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen angeht." Der Demokrat kritisierte: "Israel hat nicht genug getan, um die Helfer zu schützen, die versuchen, die Zivilbevölkerung mit dringend benötigter Hilfe zu versorgen." Israel habe auch nicht genug getan, um die Zivilbevölkerung zu schützen.