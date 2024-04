Wütende Proteste gegen Netanjahu in Tel Aviv

12.20 Uhr: Bei einer Kundgebung, auf der Demonstrierende den Rücktritt des israelischen Premiers forderten, kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mehr dazu sehen Sie in diesem Video:

Israel zieht alle Truppen aus dem südlichen Gazastreifen ab

11.26 Uhr: Die israelische Armee zieht alle Bodentruppen aus dem Süden des Gazastreifens ab. Das melden die Streitkräfte. "Die 98. Kommando-Abteilung hat ihren Einsatz in Chan Junis beendet", heißt es in einer Mitteilung der Armee. Sie habe den Gazastreifen verlassen, "um sich zu erholen und auf weitere Operationen vorzubereiten".

Erhebliche Truppen verblieben im Gazastreifen, "und werden die Aktionsfreiheit der israelischen Armee bewahren und ihre Fähigkeiten, präzise Operationen auf der Basis von Geheimdienstinformationen auszuführen", hieß es weiter in der Mitteilung.

Rund vier Monate lang hatten israelische Bodentruppen in der Stadt Chan Yunis im südlichen Gazastreifen gegen Hamas-Terroristen gekämpft. Zuletzt war eine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten erwartet worden. Es war zunächst unklar, ob der Abzug aus Chan Junis eine wichtige Wende im Krieg oder ein neues Zwischenstadium auf dem Weg zu einem möglichen Einsatz in Rafah bedeutet.