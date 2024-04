So schmeckt Kaffee am besten

Newsblog zum Krieg in Nahost "Wut ausgelöst": Tusk kritisiert Netanjahu Aktualisiert am 03.04.2024 - 12:28 Uhr

Heftige Kritik am israelischen Militäreinsatz nach dem Tod von sieben Helfern. Auch der polnische Ministerpräsident Tusk kritisiert Netanjahu für dessen Reaktion. Mehr Informationen im Newsblog.

Haaretz: Eigenmächtigkeit war Grund für Angriff auf Helfer in Gaza

12.20 Uhr: Mangelnde Disziplin und Eigenmächtigkeit israelischer Kommandeure im Gazastreifen sind laut einem Bericht der israelischen Zeitung "Haaretz" der Grund für den tödlichen Angriff auf ausländische Helfer. An dem Vorfall beteiligte Kommandeure und Streitkräfte hätten gegen Anweisungen und Regeln gehandelt, schreibt das Blatt unter Berufung auf Militärkreise. Koordinierungsprobleme zwischen der Armee und der Hilfsorganisation World Central Kitchen seien dagegen nicht der Grund für den tödlichen Angriff gewesen.

"Haaretz" schreibt unter Berufung auf den Militärgeheimdienst, die Zuständigen in der Armee wüssten "genau, was der Grund für den Angriff war – in Gaza macht jeder, was er will". Im Gaza-Krieg lege "jeder Kommandeur die Regeln für sich selbst fest" und habe seine eigene Interpretation der Vorschriften. Laut dem Medium ging der Angriff auf einen Terrorverdacht zurück. Die Streitkräfte hätten den Hilfskonvoi wegen der Vermutung attackiert, ein Terrorist sei mit ihm unterwegs gewesen. Eine Einheit hatte demnach einen bewaffneten Mann auf einem Lastwagen identifiziert. Später sei dieser aber nicht mehr Teil der Autokolonne gewesen.

Die Einsatzzentrale, die für die genehmigte Route des Konvois zuständig sei, habe dennoch die Drohnenpiloten angewiesen, eines der Fahrzeuge mit einer Rakete anzugreifen. Einige Passagiere hätten das getroffene Fahrzeug verlassen und seien in eines der beiden anderen Autos umgestiegen. Sie seien weitergefahren und hätten sogar die Zuständigen informiert, dass sie angegriffen wurden. Sekunden später habe eine zweite Rakete ihr Fahrzeug getroffen. Eine dritte Rakete sei eingeschlagen, als die Passagiere dabei gewesen seien, Verletzte in das dritte Fahrzeug zu bringen.

Netanjahus Reaktion auf Tod von Helfern verärgert Polen

11.11 Uhr: Der Tod der Helfer im Gazastreifen und die Reaktion von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sorgen in Polen für Unmut. Die meisten Polen hätten sich nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit Israel solidarisch erklärt, schreibt Ministerpräsident Donald Tusk auf X (vormals Twitter) an Netanjahu und den israelischen Botschafter in Polen, Jakow Liwne, gerichtet.

"Heute stellen Sie diese Solidarität auf eine harte Probe. Der tragische Angriff auf Ehrenamtliche und Ihre (Netanjahus) Reaktion darauf lösen verständlicherweise Wut aus." Netanjahu hatte eingeräumt, dass sieben Helfer der Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen, darunter ein Pole, bei einem israelischen Angriff ums Leben gekommen seien. "So etwas passiert im Krieg", hatte er in dem Video gesagt.

Vier Polizisten bei Anschlag in Israel verletzt – Täter getötet

8.34 Uhr: Bei einer Auto-Attacke in Israel sind vier Polizisten verletzt worden. Ein, aus der arabischen Stadt Tira im Norden Israels stammender, 26-Jähriger habe mit seinem Fahrzeug absichtlich eine Gruppe von Polizisten gerammt, die an einer Straßensperre nordöstlich von Tel Aviv gestanden hätten, teilt die Polizei mit. Anschließend sei er zunächst weitergefahren und habe dann versucht, andere Sicherheitskräfte mit einem Messer zu verletzen. Daraufhin sei er "ausgeschaltet" worden, heißt es weiter. Sein Tod sei noch vor Ort festgestellt worden. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor sechs Monaten kommt es auch in Israel verstärkt zu Anschlägen.

DRK-Präsidentin fordert Sicherheitsgarantien

6.40 Uhr: Nach dem Tod von sieben Mitarbeitern der Hilfsorganisation Central Kitchen in Folge eines israelischen Luftangriffs im Gazastreifen fordert die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, nun mehr Sicherheit für die Helfenden in der Region. "Wir brauchen dringend Sicherheitsgarantien für Helferinnen und Helfer“, sagt Hasselfeldt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).