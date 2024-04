Rechtsextreme Partner erhöhen Druck auf Netanjahu

Auch der Finanzminister Bezalel Smotrich von der Partei Religiöser Zionismus fordert in einer Mitteilung die sofortige Versammlung des Sicherheitskabinetts, "vor dem Hintergrund der Berichte über ein Ende des Krieges". Er habe Netanjahu in der Frage einen dringenden Brief geschrieben. Smotrich schreibt, er beziehe sich auf "die Situation, in der die Bodentruppen aus dem Gazastreifen abgezogen und die Intensität des Krieges im Allgemeinen verringert wird, während sich der Beginn der Offensive in Rafah seit vielen Wochen verzögert".