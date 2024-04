Dies könnte auf eine bevorstehende Einigung bei den neuen Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln hindeuten, schreibt die israelische Zeitung "Haaretz". In dem Fall werde eine Offensive auf Rafah für die Dauer der Feuerpause ausbleiben. Doch selbst wenn es keine Einigung geben sollte, werde es mit ziemlicher Sicherheit noch eine Weile dauern, bis Israels Armee in Rafah vorgehe, schreibt die Zeitung.

Insider: Drei Tote bei israelischem Angriff auf Südlibanon

2.44 Uhr: Bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon sind Sicherheitskreisen zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter sei ein Kommandant der Spezialeinheit Al Radwan der libanesischen Hisbollah, sagen zwei Insider.

Ägyptisches TV: Fortschritte bei Gesprächen für Waffenstillstand

1.51 Uhr: Bei den Gesprächen für einen Waffenstillstand sind einem ägyptischen TV-Bericht zufolge Fortschritte erzielt worden. Bei den Eckpunkten herrsche Einigkeit, berichtete der Sender Al-Kahera News unter Berufung auf einen ägyptischen Insider.

Tausende gedenken in Jerusalem den Geiseln

1.03 Uhr: In Jerusalem haben Tausende des Kriegsbeginns vor sechs Monaten gedacht. Sie fordern die Freilassung der etwa 130 Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind. Die Menschen hätten genug, sagt eine Teilnehmerin. "Es geht über Politik hinaus. Es geht über Religion hinaus. Es geht um Menschlichkeit. Deshalb sind wir heute hier." Einer Umfrage des israelischen Senders N12 News on Sunday zufolge sind 56 Prozent der Befragten der Ansicht, die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu tue zu wenig für die Befreiung der Geiseln. 36 Prozent gaben an, die Regierung tue genug. Immer wieder äußern die Menschen in Israel auf Demonstrationen ihren Unmut über die Regierung. Zuletzt stieg der Druck auf Netanjahu. Dem Regierungschef wird vorgeworfen, Zeit zu schinden. Er weist den Vorwurf zurück.

Hamas-Delegation in Kairo eingetroffen

0.17 Uhr: Eine Delegation der Hamas ist in Kairo eingetroffen. Man werde sich mit dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamel treffen, teilt die Hamas mit. Die Gruppe wiederholt zugleich ihre Forderung vom 14. März. Dazu gehören ein dauerhafter Waffenstillstand, der Rückzug Israels aus dem Gazastreifen, die Rückkehr der Vertriebenen und der Austausch palästinensischer Gefangener gegen israelische Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden. Zudem wird gefordert, die palästinensische Bevölkerung zu unterstützen und mit dem Wiederaufbau des Küstenstreifens zu beginnen.

Israels Generalstabschef: Gaza-Krieg lange nicht vorbei

0.01 Uhr: Trotz eines Teilabzugs israelischer Truppen im Gazastreifen ist nach Angaben von Israels Generalstabschef Herzi Halevi ein Ende des Gaza-Kriegs noch lange nicht in Sicht. "Der Krieg in Gaza dauert an, und wir sind weit davon entfernt, aufzuhören", sagt Halevi. Hochrangige Funktionäre der islamistischen Hamas hielten sich in dem Küstengebiet weiter versteckt. "Wir werden sie früher oder später erreichen", sagt er. "Wir werden keine Hamas-Brigaden aktiv lassen – in keinem Teil des Gazastreifens."